ナイトタイムエコノミーが活況呈する江蘇省
2026年05月08日15:17
江蘇省は近年、ナイトタイムエコノミー特別サポート政策を打ち出し、ナイトタイムの消費プラットフォームを統合的にレイアウトし、ナイトツアー、ナイトパフォーマンス、ナイトマーケットといった多様な業態を充実させ、文化・商業・観光・スポーツの踏み込んだ融合発展を促進している。人民網が伝えた。
江蘇省には現在、国家級ナイトタイム文化観光クラスターが16ヶ所あり、その数は全国で上位に立っている。また、住民のナイトタイム消費が日常消費に占める割合は4割以上に達し、ナイトタイム消費の規模は拡大の一途をたどり、街中の人情味あふれるムードが高まり、都市の発展に活力が注入されている。（編集KN）
「人民網日本語版」2026年5月8日
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