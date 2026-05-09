中国1-3月のサービス貿易総額、前年比2.3％増の1兆8229億元

商務部（省）のウェブサイトによると、2026年第1四半期（1-3月）における中国のサービス輸出入総額は前年同期比2.3％増の1兆8229億元（1元は約23.0円）だった。内訳は、輸出が11.2％増の7045億2000万元、輸入が2.6％減の1兆1183億8000万元。サービス貿易赤字は 4138億6000万元で、前年同期より1001億5000万元縮小した。主な特徴は以下の通り。

知識集約型サービスの輸出が高い成長を維持した。第1四半期、知識集約型サービスの輸出入総額は1.6％増の7937億1000万元で、サービス輸出入総額に占める割合は43.5％だった。知識集約型サービスの輸出は6.1％増の3842億6000万元で、うち個人向け文化・娯楽サービス、金融サービスの成長が最も高く、成長率はそれぞれ 25.6％、16.1％だった。一方、知識集約型サービスの輸入は2.3％減の4094億5000万元だった。

旅行サービス輸出と輸送サービス輸入が急速に増加した。第1四半期、旅行サービス輸出は32.3％増の1053億5000万元で、サービス輸出の各分野において成長率１位となった。輸送サービス輸入は22.8％増の2302億1000万元で、サービス輸入規模上位5分野の中で最も高い成長を示した。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年5月9日