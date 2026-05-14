4月の中国先端分野投資が力強さ示す

国家発展改革委員会国家情報センターによると、高頻度データ分析の結果、2026年4月には、中国の先端分野への投資が力強さを示し、デジタルインフラへの投資が急速に活発になり、人工知能（AI）をはじめとする分野の資本誘致力が突出していたことがわかった。同月のAIや人型ロボットなどの分野への資本投資額は前年同期比で175.2％増加し、データ、演算能力、ネットワークなどの分野におけるインフラプロジェクトの落札金額は同61.7％増加した。人民日報が伝えた。

消費を見ると、同月にはオフライン消費の決済金額が同1.7％増加し、商品消費は同2.7％増加した。貿易では、同月の主要港湾における貨物輸送船の出港時積載量は同42.1％増加し、増加率は3月から41.7ポイント上昇した。工業では、同月の工業パークの生産活況指数は同0.6％上昇した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月14日