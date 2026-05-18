長期介護保険制度が着実に実施されている山東省鄆城県

山東省菏沢市鄆城県では、長期介護保険制度の実施が着実に推進され、その益を受ける高齢者やその家族が増えている。新華網が伝えた。

長期介護保険加入者は、専門の評価を経て、「要介護」のレベルに達していると認定された場合、自身の実際の状況に合わせて、「在宅介護」、「施設介護」、「医療機関介護」の中から、介護サービスを選択することができる。鄆城県ではすでに、都市部と農村部をカバーし、レイアウトが合理的で、便利、かつ効率的な長期介護保険サービス体系が構築されており、20項目の生活支援サービスと16項目の医療ケアサービスが提供され、要介護者の家族の介護や経済的な負担が確実に軽減されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月18日