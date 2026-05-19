2025年時点で中国の登録済みの博物館は7188館に　無料開放率は91％以上

国際博物館の日だった5月18日、内蒙古（内モンゴル）博物院で開催された中国メイン会場イベントの開幕式において、中国国家文物（文化財）局は、2025年における中国の博物館事業発展関連の最新データを発表した。中国新聞網が伝えた。

データによると、2025年末の時点で、登録済みの博物館は中国全土に7188館あり、無料開放率は91％以上となっている。2025年に開かれた陳列と展示は4万5000回で、実施された教育イベントの数は延べ58万3000回、来館者は延べ15億6000万人だった。

その他、開幕式では、2025年度に中国全土の博物館において開かれた優秀な陳列ベスト10が発表されたほか、中・小博物館のペアリング支援調印式も行われた。さらに、2027年国際博物館の日の中国メイン会場イベントが浙江省杭州市で実施されることも発表された。

2009年から、国家文物局は省級人民政府と協力して、国際博物館の日・中国メイン会場イベントを実施しており、今年で18回目を迎えた。今年の中国メイン会場イベントは、国家文物局と内蒙古自治区人民政府が共同で開催している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月19日