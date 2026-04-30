「デジタル中国発展報告（2025年）」が発表

第9回デジタル中国建設サミットが4月29日、福建省福州市で開幕した。国家データ局の余英副局長はメインフォーラムにおいて「デジタル中国発展報告（2025年）」を発表した。中国青年報が伝えた。

報告によれば、2025年のデジタル中国発展指数は前年比12.99％増の170.1となった。現在、中国は世界最大のAI（人工知能）特許保有国となっており、その割合は60％に達している。AIの応用はエージェント型へと高度化し、これに伴いトークン（Token）の消費量も急増している。

また、25年12月時点で、中国は高品質データセットを11万件以上構築し、その規模は908ペタバイト（PB、1PBは1024テラバイト）を超え、医療、工業、教育などの分野をカバーしている。同時に、データアノテーションの規模は累計85PBを超え、関連産業の生産額は183億元（1元は約23.4円）に達した。

さらに、中国のデジタル経済の中核産業付加価値額は国内総生産（GDP）の10.5％以上を占め、AIの中核産業規模は1兆2000億元を超えている。現在、中国のインターネット医療の利用者数は4億1100万人に達し、ネットユーザー全体の36.5％を占める。また、これまでに国家レベルのグリーン演算能力施設が累計306カ所建設されている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月30日