見て、食べて、作るを楽しめる瀋陽のアイスクリーム博物館　遼寧省

遼寧省瀋陽市には、「味」や「食べ物」をテーマにしたニッチな博物館がいくつもあり、米開朗アイスクリーム博物館もその一つとなっている。新華網が伝えた。

瀋陽大東区竜之夢商業圏にある米開朗アイスクリーム博物館の敷地面積は約6000平方メートル。アイスクリームの歴史を紹介するエリアやスーパーインタラクティブ体験エリアなど11のテーマ別エリアが設置されている。年代を感じさせる昔ながらのアイスクリームマシンやアイスクリーム作りを体験でき、どのエリアも工夫が凝らされた設計になっている。楽しみながら、アイスクリームに関する知識を増やすことができるアイスクリーム博物館は、人気の観光スポットとなっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月19日