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「西湖」モチーフのスイーツが観光客に人気　浙江省杭州

人民網日本語版　2022年08月17日15:49
「西湖」モチーフのスイーツが観光客に人気　浙江省杭州
「白蛇伝」の白娘子と許仙をモチーフにしたアイスクリーム（8月16日撮影、写真著作権は東方ICが所有のため転載禁止）

浙江省杭州市では最近、「白蛇伝」の許仙と白娘子やハスの花など、西湖の名物をモチーフとしたスイーツやドリンクが登場し、観光客の人気を集めている。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年8月17日

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