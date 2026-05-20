中国のリハビリ支援機器産業規模、7300億元を突破　科学技術が障害者の生活改善を後押し

最新データによると、中国のリハビリ支援機器産業規模が7300億元（1元は約23.4円）を突破し、産業集積型の発展構造が徐々に形成されつつあり、科学技術の進展が、障害者の生活改善を後押ししていることが明らかになった。中央広播電視総台・中国之声が伝えた。

河南省安陽市で開かれた「全国障害者支援の日」イベント会場では、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）搭載のスマート車椅子が注目を集めた。利用者は意識を集中させ、頭部に装着した脳波収集装置で脳信号を取得することで、車椅子の前進、後退、方向転換、停止を容易に操作できる。

河南省のある医療集団医学部の陳宣伯部長は、「例えば脳卒中によって手の機能障害や麻痺が起きた場合、あるいは脊髄損傷による高位対麻痺の場合、従来型の電動車椅子では移動できなかった。しかしBMIを搭載することで、この問題も解決された」と述べた。

山東省青島市にある、中国初のリハビリテーションケアに特化した公共トレーニング・検証サービスプラットフォームでは、薬剤配送ロボットは把持や受け渡しの練習を繰り返し行っており、コンパニオンロボットは高齢者や障害者の生活習慣や異常状態の識別を学んでいる。さらに、スマート介護ベッドや巡回警備ロボット犬なども、エリアごとに訓練と検証が進められている……

中国民政部（省）の統計によると、中国にはリハビリ支援機器の生産、研究開発、販売、配置、レンタルなどに関わる経済主体が約24万社存在する。2025年末時点で、中国市場に流通するリハビリ支援機器製品は1万種類を超え、産業規模は7300億元を突破した。

中国民政部社会事務司障害者福祉処の焦佳凌処長は、「AI（人工知能）、BMI、仮想現実などの新技術がリハビリ支援機器へ統合応用される流れが強まる中、外骨格ロボットやバイオニック義肢などのハイテク・高度なAI製品が次々と登場している。これらは家庭、介護施設、障害者サービス機関、医療機関など幅広い場面で活用されている」と語った。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月20日