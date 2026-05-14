交通管理ロボットが街中での勤務をスタート　浙江省杭州

浙江省杭州市では5月1日から15台のスマート交通管理ロボット「杭警智行」が、チームを結成して勤務をスタートした。新華網が伝えた。

15台のロボットは、市内上城区・拱墅区・西湖区・浜江区などの主な交差点に配置され、西湖景勝地・湖浜商業圏・市街地の主要幹線道路などの重要拠点を全て網羅している。ロボットは、各交差点の様々なシーンや機能的ニーズに対応して、観光客への道案内・自転車や歩行者による違法行為の注意喚起と指導・交通整理などの任務を担う。組織化された交通管理ロボット中隊と交通警察官との連携は、杭州の都市スマート交通管理が新たな段階に入ったことを象徴している。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月14日