ビザ免除政策の恩恵で外国人ビジネスマンが展示会に殺到　上海

第28回中国国際ベーカリー展（Bakery China 2026）が20日、上海国家会展中心（NECC）で開幕した。今回の展示規模は33万平方メートル、原料や技術設備からトータルソリューションに至るまで、ベーカリー業界の全サプライチェーン製品が一斉に展示され、70数ヶ国・地域から2200以上の企業が出展している。新華網が伝えた。

中国政府が実施している一方的ビザ免除、相互ビザ免除、およびトランジットビザ免除など各種ビザ免除政策の恩恵を受け、ますます多くの外国人ビジネスマンが、より気軽に中国国内の商業展示会の会場に赴いて見学や商談を行えるようになっている。また、中国企業にも、より広大な海外市場を開拓する新たなチャンスがもたらされている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月21日