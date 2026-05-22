中国商務部「中米は双方向の農産品貿易の環境作りと協力の回復・拡大を」
人民網日本語版 2026年05月22日14:35
写真提供・新華社
商務部（省）の何亜東報道官は21日に行われた定例記者会見で、中国が米国から農産品を調達することに関する質問に回答する中で、「中米双方は双方向の農産品貿易に資する環境を創出し、農産品分野における貿易協力の回復を推進するとともに協力を絶えず拡大させるべきだ」と述べた。
何報道官は、「農産品貿易は中米経済貿易協力の重要な構成要素だ。最近の経済貿易協議を通じて、中米は双方の一部農産品の非関税障壁と市場参入の問題の解決を推進することについて一連の前向きな共通認識に達した。さらに、関連製品を相互関税引き下げの枠組内に組み込むことに原則として同意したと同時に、農産品の双方向貿易の拡大に向けた指導的目標も設定した」と述べた。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年5月22日
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