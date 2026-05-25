「文化強国建設サミットフォーラム」が深センで開幕

「文化強国建設サミットフォーラム2026」が21日、広東省深セン市で開幕した。李書磊中共中央政治局委員（中共中央宣伝部部長）が基調演説を行ったほか、黄坤明中共中央政治局委員（中国共産党広東省委員会書記）が式辞を述べた。新華社が伝えた。

出席した来賓らは「文化の繁栄と発展は、中国式現代化の重要な象徴だ。習近平文化思想を深く学び実践し、文化的系譜の継承によって中華民族の文化的主体性を高め、強国建設と民族復興のための文化的基盤を固める必要がある。デジタル化・スマート化の力で文化改革・発展の活力を引き出し、インターネット環境下における新たな大衆文化・芸術を盛んにし、活力に満ちた文化環境を創造する必要がある。『保護最優先』と『最小限の介入』の原則を実行に移し、文化遺産の体系的保護を強化する必要がある。文化を通じた世界との対話という理念を強化し、人的・文化的分野の国際交流・協力をさらに拡大する必要がある」と表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月25日