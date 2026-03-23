中国共産党員の政治的業績観とは？習近平総書記が語った3つの物語
人民網日本語版 2026年03月23日15:50
中国共産党員の政治的業績観をどのように理解すべきか。
河南省蘭考県では、かつての県党委員会書記・焦裕禄氏の指導と影響により、果てしない黄砂の地が広大な良田へと姿を変えた。山西省右玉県では、県党委員会と住民のたゆまぬ努力により、草一本も生えない不毛の地だった砂地がオアシスへと姿を変えた。福建省東山県では、かつての県党委員会書記・谷文昌氏の指導と影響により、風砂の激しい荒れた島が、エコツーリズムの島へと姿を変えた。青写真を描き、長期にわたり粘り強く取り組む。かつての姿から現在の姿への変化は、中国共産党員の政治的業績観を映し出し、「誰のために業績を上げるのか、どのような業績を上げるのか、どのように業績を上げるのか」という問いに対する答えをはっきりと示している。習近平総書記が語ってきたこれら3つの物語の中から、中国共産党員の初心と使命を読み解き、「人民の幸福を創り出すことが最大の政治的業績」であることを読み解くことができる。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月23日
注目フォトニュース
関連記事
- 習近平総書記が国家自然科学基金委員会の取り組みに重要指示
- 習近平総書記が故宮の特別展「百年の継承と保護――紫禁城から故宮博物院へ」を見学
- 習近平総書記、解放軍・武装警察部隊代表団全体会議に出席
- 習近平総書記が金正恩朝鮮労働党総書記の再任に祝電
- 習近平総書記「社会主義現代化強国建設の鍵は科学技術の自立・自強」
- 朝鮮労働党創立80周年に際し、習近平総書記が金正恩総書記に祝電
- 習近平総書記が「全面的な法に基づく国家ガバナンス」について重要指示
- 習近平総書記が第20回中越両党理論シンポジウムに祝賀メッセージ
- 習近平総書記が全人代・江蘇代表団の審議で強調「経済的に発展した省は新たな状況の研究と新たな問題の解決に注力すべき」
- 習近平総書記がベトナム共産党書記長特使のレ・ホアイ・チュン外相と会見
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn