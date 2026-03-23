中国共産党員の政治的業績観とは？習近平総書記が語った3つの物語

中国共産党員の政治的業績観をどのように理解すべきか。

河南省蘭考県では、かつての県党委員会書記・焦裕禄氏の指導と影響により、果てしない黄砂の地が広大な良田へと姿を変えた。山西省右玉県では、県党委員会と住民のたゆまぬ努力により、草一本も生えない不毛の地だった砂地がオアシスへと姿を変えた。福建省東山県では、かつての県党委員会書記・谷文昌氏の指導と影響により、風砂の激しい荒れた島が、エコツーリズムの島へと姿を変えた。青写真を描き、長期にわたり粘り強く取り組む。かつての姿から現在の姿への変化は、中国共産党員の政治的業績観を映し出し、「誰のために業績を上げるのか、どのような業績を上げるのか、どのように業績を上げるのか」という問いに対する答えをはっきりと示している。習近平総書記が語ってきたこれら3つの物語の中から、中国共産党員の初心と使命を読み解き、「人民の幸福を創り出すことが最大の政治的業績」であることを読み解くことができる。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月23日