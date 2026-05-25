文博会で披露されたテクノロジーの魅力　広東省

広東省深セン市では5月21日から25日まで第22回中国（深セン）国際文化産業博覧交易会（文博会）が開催されている。今回の文博会は、文化産業のデジタル・スマート化によるエンパワーメントと新たな質の生産力育成にフォーカスし、国内外のハイエンド文化産業の資源とイノベーションを集結させている。そして、「イノベーションシーンの実装・最先端技術によるエンパワーメント・グローバルリソースの統合・消費体験のアップグレード」を核心として、「産業の展示」から「価値の共同創造」へのレベルの飛躍的な向上を実現し、より最先端のトレンド、デジタル・スマート化によるエンパワーメント、実質的な取引成果を備えた文化産業の盛典となるよう取り組んでいる。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月25日