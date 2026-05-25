ナイトタイムエコノミーの発展に持続的に取り組む河北省石家荘市

河北省石家荘市は、数年前から、都市再開発のチャンスを捉え、ナイトタイムエコノミーの発展に持続的に取り組んできた。商業・貿易、文化・観光、スポーツなど質の高い資源を統合し、ナイトタイムの消費シーンを豊かにし続け、消費のクオリティをアップグレードしてきた。「石家荘の夜を輝かせる」をテーマとするユニークなイベントを実施することで、飲食・ショッピング・観光・娯楽・文化・スポーツを一体としたナイトタイム消費体験の全チェーンを整備し、消費の潜在力を引き出し、質の高い都市発展のためのエネルギーを注入している。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月25日