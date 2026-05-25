中ネパール合同科学調査隊、人類初となるチョモランマ山頂の基盤到達氷床コア採取を完了

チョモランマ（エベレスト）「山頂のコア」中国・ネパール合同科学調査隊はこのほど、ネパール側からのチョモランマ登頂に成功し、氷床コア掘削などの科学的サンプル採取調査を実施した。これにより、人類史上初となるチョモランマ山頂での基盤到達氷床コアサンプル採取を完了した。現在、調査隊全員は安全にチョモランマ南斜面のベースキャンプに下山しており、下山途中には複数の高度帯にわたる氷床コアおよび雪コアのサンプル採取も行った。新華社が伝えた。

「山頂のコア」プロジェクトは、中国科学院カトマンズ科学教育センターと天津市気候変動極限対応促進センター（極地未来）が共同で立ち上げたものだ。科学調査隊によると、山頂で基盤到達氷床コアを取得したことは今回調査の重要な成果であり、下山ルート沿いで継続的に異なる高度帯のサンプル採取は、高標高地域の気候環境に関する完全な証拠体系を構築するうえで重要なステップとなる。

関連サンプルは、高標高地域における気候環境変化、汚染物質の高標高地域への輸送経路、さらにチョモランマ南北斜面における気候応答の差異など、重要な科学的課題の解明に役立つと期待されている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月25日