「クルーザー経済」が近代的な海洋都市建設の新たな原動力に　山東省青島

夏の旅行のオンシーズンが近づくにつれて、山東省青島市のクルーズ観光‌は、さまざまな年齢層やニーズの旅客に合わせた都市の風景、人的・文化的名所旧跡、特色あるレジャーといったテーマをカバーする「クルーザー+寄港地観光」スペシャルコース12コースを打ち出し、より多くの観光客が「海上バケーション+都市体験」という独特の魅力を楽しむことができるようにしている。新華網が伝えた。

青島市の税関の統計によると、2025年における青島国際クルーズターミナルの出入国者数は前年同期比46.2％増の延べ7万3000人に達した。「クルーザー経済」はすでに、青島市が近代的な海洋都市を建設するための新たな原動力となっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月27日