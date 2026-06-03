外国人観光客で賑わいを見せる北京
人民網日本語版 2026年06月03日14:41
今年1－5月、北京市を訪れた外国人観光客の数は前年同期比35.3％増の延べ266万7000人に達し、インバウンド観光人気が高まり続けている。新華網が伝えた。
5月11日の時点で、北京の出入国検査所から出入国した外国人の数は前年同期比33.6％増の延べ255万人で、出入国（境）者に占める割合は32％だった。そのうち延べ95万7000人は、ビザ免除措置や臨時入国許可証措置を利用して入国し、入国した外国人総数に占める割合は70.8％だった。入国する外国人の主な目的は、観光、ビジネス交流、親戚・友人訪問となっている。（編集KN）
「人民網日本語版」2026年6月3日
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