世界中国研究者会議が甘粛省敦煌市で開催
人民網日本語版 2026年06月04日13:31
第3回世界中国研究者会議が3日、「中国と外国の文明の知恵を結集し、手を携えて時代の課題に対処する」をテーマに甘粛省敦煌市で開幕した。新華社が伝えた。
会議は中国国際交流協会と甘粛省人民政府が共催し、約70ヶ国から300人以上の代表が参加した。
第3回世界中国研究者会議会場で披露されたパフォーマンス（6月3日撮影・劉克英）。
中国共産党中央委員会対外連絡部の担当者はスピーチで「中国学研究は中華文明を理解するための重要な道であり、中国式現代化を理解するための窓口でもある。我々は中国研究者など世界各界の友人と共に努力し、中国文化を広め、中国と外国との友好を促進し、交流と相互参考を深め、共にグローバル文明イニシアティブを実行に移し、人類運命共同体の構築促進に文明の力で貢献していきたい」とした。
外国からの出席者は「中華文明は広く豊かにして奥深く精緻であり、悠久の歴史を有し、人類文明に独自の貢献を果たしてきた。中華文化を積極的に広め、本当の、立体的かつ全面的な中国の姿を世界に示していきたい」と表明した。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年6月4日
注目フォトニュース
関連記事
- 文化観光産業が「風景を見る」から「体験重視」へシフト、観光地のNPCも主役に
- 記者やインフルエンサーが太行山脈で文化観光を体験
- 「赤壁にて東風を借りる」古戦場の実景パフォーマンスが文化観光の新たなトレンドに 湖北省
- ロシアの冬を送る祭り「マースレニツァ」文化交流イベント開催 北京
- 陽明文化の足跡をたどり、国境を越えた共鳴を 貴州見学訪問イベント
- 盛唐の繁栄に思いを馳せて 甘粛省敦煌ランタンフェスティバル
- 特色豊かな文化観光の新消費シーンを創出 浙江省金華
- 中国で開発された新種のコウシンバラにネットユーザーのおじさんの名前！？
- 「生態回廊」修復で文化観光の新たなシーンやランドマークを創出 重慶
- 夕闇の中を泳ぐ魚の形をしたランタン「魚灯」 安徽省
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn