新版「新華字典」に「無人機」等の新語・新例が追加

商務印書館によると、2026年「典読新華」全国読書行動ならびに「新華字典」（第13版）キャンパス読書交流会が11日に山東省曲阜市で開催され、「新華字典」（第13版）の編纂・改訂状況が紹介された。新華社が伝えた。

新版「新華字典」は、収録語彙、語義説明、用例等の面で現代性をより鮮明にしている。例えば、見出し語「位」の項目には新語として「站位（立ち位置・スタンス）」が追加され、用例に「『站位』を高める）」が加わった。また、「機」の項目には「無人機（ドローン）」が、「人類」の項目には「人類命運共同体」等が追加された。

「新華字典」は新中国における最初の現代中国語規範字典で、現在に至るまで最も影響力のある小型中国語字典となっている。社会の発展や言語生活の変化、そして国の言語・文字規範のたゆまぬ整備に伴い、継続的かつ体系的な改訂作業を現在の第13版にいたるまで重ねてきた。その累計発行部数は7億冊を超える。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月12日