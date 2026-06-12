趙楽際全人代常務委員会委員長が河野洋平元衆院議長の死去を受け弔電

趙楽際全国人民代表大会（全人代）常務委員会委員長は11日、日本国際貿易促進協会会長で元衆議院議長の河野洋平氏の死去を受け、遺族に弔電を送り、哀悼の意を表した。新華社が伝えた。

趙氏は「河野さんは日本政界の重鎮であり、中国人民の古くからの友人でもあり、長年にわたり中日友好事業に尽力してきた。日本の内閣官房長官だった1993年に発表した『慰安婦』問題に関する『河野談話』は、今なお好ましい影響を及ぼしている。皆さんが河野さんの遺志を受け継ぎ、中日関係を正常な軌道へ戻す後押しをするために積極的な役割を果たすことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月12日