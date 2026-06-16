「本源悟空」、世界の量子計算タスク100万件超を完了
人民網日本語版 2026年06月16日14:30
中国の独自開発超伝導量子コンピューター「本源悟空」は、これまでに世界の量子計算タスク100万件以上を完了し、192の国・地域の利用者に量子演算能力サービスを提供していることが15日、安徽省量子計算チップ重点実験室への取材で分かった。中国新聞社が伝えた。
「本源悟空」は2024年1月6日に運用を開始して以来、2年以上にわたり安定稼働を続けており、累計リモートアクセス回数は4900万回を超えた。海外利用者のうち、米国、ロシア、日本からのアクセス頻度が上位を占めている。
また、「本源悟空」が処理した量子計算タスクの応用分野は、基礎科学研究から流体力学、バイオ医薬、フィンテックなどの産業分野へと拡大している。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年6月16日
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