上海ディズニーランドが開園10周年記念イベント
人民網日本語版 2026年06月17日11:10
上海ディズニーリゾートで今月15日と16日、上海ディズニーランド開園10周年記念イベントが開催された。新華網が伝えた。
上海ディズニーランドは2016年6月16日に正式に開園した。これまでの10年間、上海ディズニーランドは、「本場ディズニーに独自の中国らしさを加える（Authentically Disney, Distinctly Chinese）」をコンセプトにして、上海文化観光の重要なランドマークへと発展してきた。（編集KN）
「人民網日本語版」2026年6月17日
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