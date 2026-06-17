上海ディズニーランドが開園10周年記念イベント

上海ディズニーリゾートで今月15日と16日、上海ディズニーランド開園10周年記念イベントが開催された。新華網が伝えた。

上海ディズニーランドは2016年6月16日に正式に開園した。これまでの10年間、上海ディズニーランドは、「本場ディズニーに独自の中国らしさを加える（Authentically Disney, Distinctly Chinese）」をコンセプトにして、上海文化観光の重要なランドマークへと発展してきた。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月17日