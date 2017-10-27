【中日対訳】新時代を明るく灯す習近平総書記の金言名句

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新时代中国特色社会主义思想 新時代の中国の特色ある社会主義思想

中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。 中国共産党員の初心と使命は、中国人民の幸せを追求し、中華民族の復興を追求することにほかならない。

“两个一百年”奋斗目标 「二つの百年」の奮闘目標

绿水青山就是金山银山 豊かな自然は金銀ほどの価値がある

打好蓝天保卫战 青空を守り、勝ち取るために力を尽くす

新气象，新作为 新たな気概、新たな行動

全面建成小康社会，一个不能少；共同富裕路上，一个不能掉队。 小康社会の全面的完成は、1人も欠けてはならず、共同富裕の道において、1人も落伍してはならない。

社会主义现代化强国 社会主義現代化強国

富强民主文明和谐美丽 富強・民主・文明・調和・美しい

乡村振兴战略 農村振興戦略

多主体供给、多渠道保障、租购并举 多様な供給主体・保障ルート、リース方式・買い上げ方式の併用

房子是用来住的、不是用来炒的 住宅は住むためのものであり、投機の対象ではない

人与自然和谐共生 人間と自然との調和的共生

各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起 各民族がザクロの実のようにしっかりと手を取り合う

不忘初心、牢记使命 初心を忘れず、使命を胸に刻む

夺取反腐败斗争压倒性胜利 反腐敗闘争の圧倒的勝利を勝ち取る

全面增强执政本领 党の執政能力を全面的に高める

党要管党、从严治党 党が党を管理する、厳格な党内統治

五位一体（经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设） 五位一体（経済建設・政治建設・文化建設・社会建設・生態文明建設）

四个全面（全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党） 4つの全面（小康社会の全面的完成、改革の全面的深化、全面的な法に基づく国家統治、全面的で厳格な党内統治）

脱贫攻坚 貧困脱却の難関攻略

夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利 新時代の中国の特色ある社会主義の偉大な勝利を勝ち取る

为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗 中華民族の偉大な復興という中国の夢の実現に向けてたゆまず奮闘する

推进国家治理体系和治理能力现代化 国家統治体系と統治能力の現代化を推し進める

坚定不移扩大开放 開放拡大を揺るぐことなく堅持する

以人民为中心的发展思想 人民を中心とする発展思想

获得感、幸福感、安全感 獲得感、幸福感、安全感

永远做人民公仆、时代先锋、民族脊梁 永遠に人民の公僕、時代の先鋒、民族の脊柱となる

风清气正的政治生态 清廉公正な政治のあり方

构建人类命运共同体 人類運命共同体の構築

人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标 素晴らしい生活への人民の憧れがわれわれの奮闘目標である