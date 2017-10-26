ホームページに設定
人民網モバイルニュース配信I-mode登録中国語版日本频道
  • 十九大
2017年10月26日  
 

中日対訳健康知恵袋 企画集 北京のお気に入り

ホーム新着経済社会政治科学中日カルチャー特集コメント　評論写真動画過去の記事
中国における日本企業経済用語集中国投資情報企業自動車不動産金融家電IT・通信資源
中国の夢あつまれ！中国の日本人
指導者関連報道外交部記者会見鍾声国際論評望海楼評論共産党ニュース
宇宙開発月探査資源・能源電子・通信科学調査原子力
中国メディアが見る日本外国人が見る中国
芸能スクープ映画祭映画速報
特集企画在中日本人の記録番組：中国と共に生きるニュースエクスプレス
週間！深読み「日本」人民日報評論コラム「望海楼」人民日報鍾声国際論評
政治|経済|社会|文化|中日
科学|写真|動画|対訳|企画
Apple新浪ツイッターFBLINE微信RSS
人民網日本語版>>政治

習近平氏略歴

人民網日本語版　2017年10月26日13:40

習近平、男性、漢族、1953年6月生まれ、陜西省富平県出身。1969年1月就職、1974年1月中国共産党に入党。清華大学人文社会学院（マルクス主義理論・思想政治教育専攻）卒業、在職中に大学院卒。法学博士。

現職は、中国共産党中央委員会総書記、中国共産党中央軍事委員会主席、中華人民共和国主席、中華人民共和国中央軍事委員会主席。

1969--1975年 陝西省延川県文安驛公社梁家河大隊の知識青年・党支部書記。

1975--1979年 清華大学化学工業学部（基本有機合成専攻）に学ぶ。

1979--1982年 国務院弁公庁・中央軍事委員会弁公庁秘書（現役）。

1982--1983年 河北省正定県党委員会副書記。

1983--1985年 河北省正定県党委員会書記、正定県武装部第一政治委員、県党委員会第一書記を兼任。

1985--1988年 福建省厦門（アモイ）市党委員会常務委員、副市長を兼任。

1988--1990年 福建省寧徳地区党委員会書記、寧徳軍分区党委員会第一書記を兼任。

1990--1993年 福建省福州市党委員会書記、福州市人民代表大会常務委員会主任、福州軍分区党委員会第一書記を兼任。

1993--1995年 福建省党委員会常務委員、福州市党委員会書記、福州市人民代表大会常務委員会主任、福州軍分区党委員会第一書記を兼任。

1995--1996年 福建省党委員会副書記、福州市党委員会書記、福州市人民代表大会常務委員会主任、福州軍分区党委員会第一書記を兼任。

1996--1999年 福建省党委員会副書記、福建省高射砲予備役師第一政治委員を兼任。

1999--2000年 福建省党委員会副書記・省長代理、南京軍区国防動員委員会副主任、福建省国防動員委員会主任、省高射砲予備役師第一政治委員を兼任。

2000--2002年 福建省党委員会副書記及び省長、南京軍区国防動員委員会副主任、福建省国防動員委員会主任、福建省高射砲予備役師第一政治委員を兼任。

（また1998--2002年にかけて清華大学人文社会学院（マルクス主義理論・思想政治教育専攻）に社会人大学院生として学び、博士号を取得）

2002--2002年 浙江省党委員会副書記及び省長代理、南京軍区国防動員委員会副主任、浙江省国防動員委員会主任を兼任。

2002--2003年 浙江省党委員会書記及び省長代理、浙江省軍区党委員会第一書記、南京軍区国防動員委員会副主任、浙江省国防動員委員会主任を兼任。

2003--2007年 浙江省党委員会書記、浙江省人民代表大会常務委員会主任、浙江省軍区党委員会第一書記を兼任。

2007--2007年 上海市党委員会書記、上海警備区党委員会第一書記を兼任。

2007--2008年 中央政治局常務委員、中央書記処書記、中央党校校長を兼任。

2008--2010年 中央政治局常務委員、中央書記処書記、中華人民共和国副主席、中央党校校長を兼任。

2010--2012年 中央政治局常務委員、中央書記処書記、中華人民共和国副主席、中国共産党中央軍事委員会副主席、中華人民共和国中央軍事委員会副主席、中央党校校長を兼任。

2012--2013年 中央委員会総書記、中国共産党中央軍事委員会主席、中華人民共和国副主席、中華人民共和国中央軍事委員会副主席を兼任。

2013年—-現在 中央委員会総書記、中国共産党中央軍事委員会主席、中華人民共和国主席、中華人民共和国中央軍事委員会主席を兼任。

中国共産党第15期中央候補委員、第16・17・18・19期中央委員、第17期中央政治局委員・常務委員・中央書記処書記。第18・19期中央政治局委員・常務委員・中央委員会総書記。第11期全国人民代表大会第1回会議で中華人民共和国副主席に選出。中国共産党第17期中央委員会第5回全体会議で中国共産党中央軍事委員会副主席に補充選出。第11期全国人民代表大会常務委員会第17回会議で中華人民共和国中央軍事委員会副主席に任命。中国共産党第18期中央委員会第1回全体会議で中国共産党中央軍事委員会主席に就任。第12期全国人民代表大会第1回会議で中華人民共和国主席、中華人民共和国中央軍事委員会主席に選出。中国共産党第19期中央委員会第1回全体会議で中国共産党中央軍事委員会主席に就任。（編集YT、TG

「人民網日本語版」2017年10月26日

人民網日本語版LINE公式アカウント開設人民網日本語版LINE公式アカウント開設

関連記事

関連特集

最新ニュース

注目フォトニュース

コメント

最新コメント

中国メディアが見る日本