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李克強総理が11日午後に全人代記者会見

　2021年03月09日10:27

第13期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は11日午後に総理記者会見を行い、李克強総理が出席し、国内外の記者の質問に答える。（編集NA）

「人民網日本語版」2021年3月9日

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