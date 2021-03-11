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政治
李克強総理が11日午後に全人代記者会見
2021年03月11日14:06
第13期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は11日午後4時に総理記者会見を行い、李克強総理が出席し、国内外の記者の質問に答えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2021年3月11日
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