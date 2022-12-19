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第24回哈爾浜氷雪大世界がプレオープン 黒竜江省
人民網日本語版
2022年12月19日14:15
哈爾浜氷雪大世界の会場（12月17日撮影・王松）。
第24回哈爾浜（ハルビン）氷雪大世界が12月17日にプレオープンした。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年12月19日
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