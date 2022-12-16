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園林園芸博覧会が開幕　広西

人民網日本語版　2022年12月16日15:25
園林園芸博覧会が開幕　広西
第13回広西（河池）園林園芸博覧会を訪れた来場客（12月15日ドローンによる撮影・陸波岸）。

第13回広西（河池）園林園芸博覧会が12月15日、広西壮（チワン）族自治区河池市宣州区で開幕した。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年12月16日

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