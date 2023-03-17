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習近平国家主席がロシアを国賓訪問へ

人民網日本語版　2023年03月17日15:24

ロシア連邦のプーチン大統領の招待を受け、習近平国家主席は3月20日から22日にかけてロシアを国賓訪問する。外交部（外務省）の華春瑩報道官が伝えた。（編集AK）

「人民網日本語版」2023年3月17日 

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