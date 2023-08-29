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第18回中国長春映画祭の開幕式レッドカーペットにスターが次々登場　吉林省

人民網日本語版　2023年08月29日11:13
第18回中国長春映画祭の開幕式レッドカーペットにスターが次々登場　吉林省
第18回中国長春映画祭開幕式会場の様子（8月28日撮影・唐成卓）。

第18回中国長春映画祭開幕式のレッドカーペットイベントが8月28日夜、吉林省長春市にある長春五環体育館で行われた。国内外の映画関係者や著名な映画人など数多くのゲストが次々とレッドカーペットに姿を見せ、カメラのフラッシュを浴びていた。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2023年8月29日

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