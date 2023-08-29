第18回中国長春映画祭の開幕式レッドカーペットにスターが次々登場 吉林省
人民網日本語版 2023年08月29日11:13
第18回中国長春映画祭開幕式のレッドカーペットイベントが8月28日夜、吉林省長春市にある長春五環体育館で行われた。国内外の映画関係者や著名な映画人など数多くのゲストが次々とレッドカーペットに姿を見せ、カメラのフラッシュを浴びていた。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2023年8月29日
関連記事
- 第13回北京国際映画祭が閉幕 最優秀作品賞は「ザ・パニッシュメント」
- 映画「封神第一部」に登場する古代の都「朝歌」を訪ねて 河南省
- ジェイ・チョウやチャウ・シンチー監督作品の衣装も 香港で映画美術・衣装デザイン展
- 唐の詩人描いたアニメーション映画「長安三万里」の興収が2日で2億元に
- 2023年夏休み映画の興行収入が80億元を突破
- 中国のメーデー5連休における映画興収が15億1900万元に
- 「香港名作映画修復プロジェクト」が始動 映画百本を1年で4Kリマスター版に
- 映画「オッペンハイマー」プロモーションにノーラン監督が訪中
- 中国映画「封神第一部」の興行収入が20億元を突破
- 川村元気監督インタビュー（前編）「記憶は花のようだ」 映画「百花」に込めた思い
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]