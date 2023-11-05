「金鶏賞」発表！梁朝偉が最優秀主演男優賞、何賽飛が最優秀主演女優賞を受賞

梁朝偉

第36回中国映画金鶏賞が4日夜、福建省厦門（アモイ）市で発表された。梁朝偉（トニー・レオン）が映画「無名（Hidden Blade）」での演技で最優秀主演男優を受賞。また、何賽飛（ホー・ツァイフェイ）が映画「追月（Off the Stage）」での演技で最優秀主演女優賞を受賞した。

李雪健（リー・シュエチェン）が「封神第一部：朝歌風雲（Creation of The God:Kingdom of Storms）」での演技で最優秀助演男優賞を、黄米依（ファン・ミーイー）が「永安鎮故事集（Ripples of Life）」での演技で最優秀助演女優賞をそれぞれ受賞した。

また、アニメーション映画「長安三万里（Chang An）」が最優秀美術賞を受賞。劉暁世（リウ・シャオシー）監督が「長空之王（ Born to Fly）」で最優秀監督処女作賞を、程耳（チェン・アル）監督が「無名」で最優秀監督賞をそれぞれ受賞した。(編集AK)

「人民網日本語版」2023年11月5日