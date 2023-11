「金鶏賞」発表！梁朝偉が最優秀主演男優賞、何賽飛が最優秀主演女優賞を受賞

梁朝偉

第36回中国映画金鶏賞が4日夜、福建省厦門(アモイ)市で発表された。梁朝偉(トニー・レオン)が映画「無名(Hidden Blade)」での演技で最優秀主演男優を受賞。また、何賽飛(ホー・ツァイフェイ)が映画「追月(Off the Stage)」での演技で最優秀主演女優賞を受賞した。

李雪健(リー・シュエチェン)が「封神第一部:朝歌風雲(Creation of The God:Kingdom of Storms)」での演技で最優秀助演男優賞を、黄米依(ファン・ミーイー)が「永安鎮故事集(Ripples of Life)」での演技で最優秀助演女優賞をそれぞれ受賞した。

また、アニメーション映画「長安三万里(Chang An)」が最優秀美術賞を受賞。劉暁世(リウ・シャオシー)監督が「長空之王( Born to Fly)」で最優秀監督処女作賞を、程耳(チェン・アル)監督が「無名」で最優秀監督賞をそれぞれ受賞した。(編集AK)

「人民網日本語版」2023年11月5日