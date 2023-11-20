「中国渉外法治青書（2023）」が発表

19日午前に北京で開催された「第4回中国法治国際発信学術シンポジウム」で、「中国渉外法治青書（2023）」と2023年「中国法治国際発信10大モデルケース」が発表された。「青書」は、渉外立法・法執行・司法分野において、中国の取り組みが進展したことを示している。中国中央テレビニュースが伝えた。

「青書」によると、中国の渉外民事訴訟の手続きと規則は一層整備された。2023年改正の「民事訴訟法」渉外編は、人民法院（裁判所）の渉外民事・商事案件に対する管轄規則をさらに整備し、域外調査・証拠収集条項を増設し、外国の裁判所の判決の承認・執行における規則などを整えており、中国と外国の当事者の合法的権利の保護などにとって重要な意義を持つ。（編集NA）

「人民網日本語版」2023年11月20日