中国、財政部と応急管理部が中央自然災害救助資金4億9600万元を再計上

中国財政部（省）と応急管理部（省）は26日、浙江省、安徽省、福建省、江西省、湖北省、湖南省、貴州省、広東省、広西壮（チワン）族自治区の9省（自治区）の洪水・土砂災害救助活動を支援するため、4億9600万元（1元は約22.1円）の中央自然災害救援資金を再び計上した。緊急対応や危険回避の緊急措置、被災者の救助を重点に、被災者の捜索・救助・避難、危険排除などの緊急措置、二次災害リスクの一斉調査と緊急対策、倒壊・損壊家屋の修復などを支援する。

財政部は、関連省（自治区）の財政当局に対し、被災地への資金給付を急ぎ、緊急救援資金の手配と資金需要を適時把握し、資金の管理・監視をしっかりと強化し、資金の効果を十分に発揮するよう指示した。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年6月27日