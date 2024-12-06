2024年秋の全国平均気温は11.8度　観測史上最高

今年の秋（9月1日‐11月30日）の中国全土の平均気温は11.8度となり、例年より1.5度高く、総合的な気象観測が始まった1961年以来で同期の最高を更新した。国家気候センターが4日、明らかにした。新華社が伝えた。

統計によれば、今年の秋は中国全土の大半の地域で例年より気温が1-2度高く、うち華中中部、華東中部、西南地域の北東部、西北地域の南部などは2-4度高かった。遼寧省、内蒙古（内モンゴル）自治区、天津市など16省・自治区・直轄市で平均気温が61年以来の同期の最高を更新した。重慶市開州区をはじめとする国家気象ステーション375ヶ所で最高気温が秋の過去最高を更新したか、過去最高に並んだ。

同センターの予測では、今年の冬（2024年12月-25年2月）には全国の大半の地域で気温が例年並みか、例年を上回る。冬の前期（12月）には異常低温が発生する可能性があり、冬の後期（1-2月）には気温の寒暖差が激しくなる見込みだ。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年12月6日