西蔵定日県M6.8地震、大型輸送機「運-20」が被災地へ

中国人民解放軍西部戦区は7日、地震被災地における現場指揮所を搭載した大型輸送機「運-20」を西蔵（チベット）自治区日喀則（シガツェ）市定日（ティンリ）県地震の被災地へ派遣した。現地司令部の機能を担い、災害救助活動を統合的に指揮する。中国新聞社が伝えた。

7日午前9時5分、西蔵自治区日喀則市定日県でマグニチュード6.8の地震が発生。地震発生後、西部戦区は迅速に対応し、緊急救援態勢を敷いた。西部戦区の主要な指導者が現地で指揮を執り、関係当局が緊密に連携して対応し、現地の部隊派遣ニーズに迅速に応えた。陸上部隊と航空部隊を派遣して被災状況を調査し、震央付近の兵力、医療、交通、天候の状況を全面的に把握した。

7日午前11時までに、戦区空軍某連隊、西蔵軍区某部隊、日喀則軍分区定日県人民武装部隊などからなる先遣部隊200人余りが救助活動を展開し、待機部隊の将兵1000人余りが出動準備を完了。

7日午後2時5分、現地司令部の機能を担い、災害救助活動を統合的に指揮するため、現場指揮所を搭載した大型輸送機「運-20」が被災地へ派遣された。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年1月8日