週間時事用語（デジタルノマド、スキップフロア、ポータルサイトなど）

数字游民 shù zì yóu mín ：デジタルノマド

（中）从旅游到旅居、从浅游观光到深度体验，来到这里的“数字游民”与村民亲密接触，也产生了新的“化学反应”。

（日）観光から逗留、のんびり型の観光からじっくり型の体験に至るまで、ここに来るデジタルノマドは、村民と同じ村の中で活動することで、新たな「化学反応」を生じさせている。

情感需求 qíng gǎn xū qiú ：感情的ニーズ（かんじょうてきニーズ）

机器狗 jī qì gǒu：ロボット犬（ロボットけん）

（中）情感需求催生更细分的机器人市场。在中国社交平台上，“遛机器狗”话题播放量破亿。

（日）感情的ニーズがより細分化されたロボット市場を生み出している。中国のSNSでは「ロボット犬の散歩」のトピックが1億回以上再生されている。

轻奢 qīng shē ：アフォーダブル・ラグジュアリー

（中）展销中心涵盖食品酒水、母婴用品、轻奢重奢等全品类商品。

（日）展示販売センターは、食品、酒類、ベビー用品、アフォーダブル・ラグジュアリーやラグジュアリー商品などあらゆるカテゴリーの商品を網羅している。

长跑 cháng pǎo ：長距離走（ちょうきょりそう）

（中）红树林保护是一场没有终点的长跑。

（日）マングローブ林保護は、ゴールのない長距離走だ。

成活率 chéng huó lǜ ：活着率（かっちゃくりつ）

（中）沿海土壤盐度复杂、潮汐多变，红树林成活率不高。

（日）海沿いの土壤の塩分濃度は複雑で、頻繁に潮が満ち引きするため、マングローブの活着率は低かった。

错层 cuò céng ：スキップフロア

样板间 yàng bǎn jiān ：モデルルーム

（中）步入样板间，最显著的特点就是它具有面积很大的露台。上面还有错层的设计，让它的挑高达到6米。

（日）モデルルームに足を運ぶと、非常に大きいバルコニーがあるというのが、その最も際立つ特徴となっている。また、上部にはスキップフロアも設けられていて、その高さは6メートルに達する。

门户网站 mén hù wǎng zhàn ：ポータルサイト

（中）阅文集团旗下海外门户网站“起点国际”已上线6000部中国网文的翻译作品，覆盖多种语言。

（日）閲文集団傘下の海外版ポータルサイト「起点国際（WebNovel）」では、翻訳された中国のインターネット文学がすでに6000作品掲載されており、多くの言語をカバーしている。

基础性产业 jī chǔ xìng chǎn yè ：基礎的産業（きそてきさんぎょう）

（中）新材料产业是战略性、基础性产业，也是高技术竞争的核心领域。

（日）新材料産業は戦略的・基礎的産業であり、ハイテク競争における中核となる分野でもある。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2025年4月2日

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