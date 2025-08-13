絶賛上映中のアニメ「浪浪山小妖怪」の関連グッズも人気に

今月2日に封切られた中国国産アニメ「浪浪山小妖怪(Nobody)」は絶賛上映中で、関連グッズのぬいぐるみなども人気となっている。浙江省杭州市にある関連グッズメーカーは、生産と供給を急ピッチで進めており、市場では予約が1ヶ月先まで埋まっているという。中国新聞網が伝えた。

「浪浪山小妖怪」は、イノシシの妖怪「小猪妖」が仲間の妖怪「蛤蟆精」や「黄鼠狼精」、「猩猩怪」と取経を目指すチームを結成して、‌笑いと感動が交錯する冒険の旅に出るストーリー。今月11日午後6時の時点で、興行収入は6億元（1元は約20.6円）を超えた。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月13日