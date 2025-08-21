中国の大ヒットゲーム「黒神話」シリーズ第2弾のCGトレーラーが公開
人民網日本語版 2025年08月21日15:10
大ヒットとなった中国初の国産AAAゲーム「黒神話: 悟空（Black Myth： Wukong）」がリリースされて1周年を迎えた今月20日、その開発元である游戯科学（Game Science）は、「黒神話」シリーズの第2弾となるシングルプレイヤーアクションRPG「黒神話：鐘馗(Black Myth: Zhong Kui)」の初となるCGトレーラーを公開した。中国新聞社が伝えた。
公式情報によると、「黒神話：鐘馗」は、中国の民間の伝説に登場する道教の神である「鍾馗」を題材にしたシングルプレイヤーアクションRPG。開発の初期段階であるため、今回のトレーラーではまだゲーム内映像を見ることはできない。
8月20日に公開された「黒神話：鐘馗」CGトレーラー。(開発元が公開した動画のスクリーンショット)
「黒神話：悟空」のプロデューサー・馮驥氏は、「『黒神話：鐘馗』では、全く新しいヒーローのイメージ、プレイデザイン、ビジュアルスタイル、画期的な技術を楽しむことができるようになり、全く新しいストーリーと世界が展開される」としたほか、「皆さんと同じく、私も西遊記に登場する妖怪や神々の世界が大好き。だから、悟空の伝説は今後、さらに整った確実なスタイルで、準備が整い次第、正式に戻って来る」と語った。 （編集KN）
「人民網日本語版」2025年8月21日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国のゲームユーザー規模、6億7900万人近くに
- 2025年1-6月、中国独自開発ゲームの海外売上高が11.07％増
- 中国のゲームが世界中のゲーマーの心を掴んでいるワケは？
- 中国初の恋愛詐欺対策ゲーム「情感反詐模擬器」が人気に
- 「旅かえる・中国の旅」のVIVOによるサーバーサービスが終了へ
- 1306件！2024年は中国ゲームライセンス発行ラッシュ
- 2024年の海外ゲーム市場を押し上げた中国産ゲーム
- 中国のゲームユーザーが6億7400万人 アクションRPG「黒神話・悟空」がブレイク
- 中国発RPG「黒神話：悟空」が「ザ・ゲームアワード」の4部門にノミネート
- 悟空の正体は「彼」！ 「天命人」の動きを担当したモーションアクター
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn