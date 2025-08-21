中国の大ヒットゲーム「黒神話」シリーズ第2弾のCGトレーラーが公開

大ヒットとなった中国初の国産AAAゲーム「黒神話: 悟空（Black Myth： Wukong）」がリリースされて1周年を迎えた今月20日、その開発元である游戯科学（Game Science）は、「黒神話」シリーズの第2弾となるシングルプレイヤーアクションRPG「黒神話：鐘馗(Black Myth: Zhong Kui)」の初となるCGトレーラーを公開した。中国新聞社が伝えた。

公式情報によると、「黒神話：鐘馗」は、中国の民間の伝説に登場する道教の神である「鍾馗」を題材にしたシングルプレイヤーアクションRPG。開発の初期段階であるため、今回のトレーラーではまだゲーム内映像を見ることはできない。

8月20日に公開された「黒神話：鐘馗」CGトレーラー。(開発元が公開した動画のスクリーンショット)

「黒神話：悟空」のプロデューサー・馮驥氏は、「『黒神話：鐘馗』では、全く新しいヒーローのイメージ、プレイデザイン、ビジュアルスタイル、画期的な技術を楽しむことができるようになり、全く新しいストーリーと世界が展開される」としたほか、「皆さんと同じく、私も西遊記に登場する妖怪や神々の世界が大好き。だから、悟空の伝説は今後、さらに整った確実なスタイルで、準備が整い次第、正式に戻って来る」と語った。 （編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月21日