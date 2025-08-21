過去記事

習近平総書記が西蔵自治区成立60周年祝賀大会に出席

習近平総書記は21日午前、西蔵（チベット）自治区拉薩（ラサ）市のポタラ宮広場で行われた西蔵自治区成立60周年祝賀大会に出席した。習総書記は西蔵自治区の各民族幹部・大衆約2万人と共に西蔵自治区成立60周年を祝った。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年8月21日

