【Follow Xi】「豊かな自然は金銀同様の価値がある」理念の提唱から20年――青い海と白い砂浜を豊かな宝の山に

「豊かな自然は金銀同様の価値がある」との理念の提唱から今年で20年になる。

清らかな水と緑あふれる山には金銀同様の価値があり、青い海と白い砂浜にも金銀同様の価値がある。豊かな自然は万物を育む自然の宝庫であると同時に、富を生み出す経済の源泉でもある。自然環境を守ることは「自然資本」を守ることであり、自然環境をうまく開発すれば「グリーンな富」を生み出すことができる。

福建省漳州市東山島の澳角村に足を運ぶと、潮の香りのする海風が顔をなでる。多くの漁船が港内に整然と並び、出航の合図を待っている。近くの埠頭では各地から訪れた観光客が足を止めて写真を撮影し、村の海鮮屋台も営業を始め、各地からの客を迎え入れる準備をしている。

澳角村は福建省漳州市東山島の東南端に位置し、三方を海に囲まれ、大海原が広がっている。澳角村は海に依存して生計を立て、また海によって繁栄してきた。特に中国共産党第18回全国代表大会（第18回党大会）以降、「海」を軸に、海洋漁業、水産養殖、海産物加工、ネット通販、農村観光の5大産業に注力。かつての小さな漁村は「環境の美しさ」と「住民の豊かさ」を両立させる新たな道を切り拓き、「青い海と白い砂浜も豊かな宝の山」を実現した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月25日