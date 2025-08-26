中国で1秒で走行距離1キロ分の充電可能な超急速充電が登場
人民網日本語版 2025年08月26日15:37
今年の夏休みの帰省・旅行に伴う鉄道輸送体制「暑運」期間中、新テクノロジーが自動車による移動をさらに便利にしている。例えば、超急速充電が登場したことで、多くの新エネ車のオーナーの充電をめぐる不安が解消されている。
北京市と雲南省昆明市を結ぶ「京昆高速道路」のあるサービスエリアには、電気自転車（EV）用のスーパー充電スタンドが設置されている。その急速充電を利用すると、わずか30分で、バッテリー残量80％まで充電することができる。
さらに、超急速充電を利用することもでき、比較的新しいモデルのEVで、バッテリーと充電プロトコルが適合していれば、1秒で走行距離1キロ分の充電することができる。つまり、10分間充電すれば、500-600キロ走行することができる。
中国各地で今、急速充電スタンドやスーパー充電スタンドの建設が急ピッチで進められている。中国国家発展改革委員会や国家エネルギー局を含む当局が先頃共同で発表した「高出力の充電施設の理にかなった計画・建設を促進することに関する通知」は、2027年末をめどに、中国全土においてチャージングガンの出力が250kW以上の高出力充電施設10万台以上の設置を目指すとしている。
また、一部の地域では、試行地を設定して、モバイル充電スタンドを設置し、事前予約しておけば、自動車のところまで来て充電してくれるサービスを実施する計画だ。つまり、「人が充電ポール探す」から、「ポールが人を探す」への変化を実現させることで、新エネ車のオーナーの移動中の「充電」をめぐる不安を解消されると期待されている。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年8月26日
