2025広西AIデジタルアニメ産業の質の高い発展交流会開催
人民網日本語版 2025年08月27日16:57
広西壮（チワン）族自治区文化・観光庁が主催する2025広西AIデジタルアニメ産業の質の高い発展交流会が今月22日、南寧市で開催された。参加した専門家や学者が「AI時代の日本アニメ＋文化観光が中国アニメに与える啓発」や「AIがアニメと文化観光の融合とシェアにエンパワーメント」をテーマに講演を行い、AIがアニメIPの文化観光への転化効率をどのように高めるかについて紹介したほか、AI技術が広西の無形文化遺産や東南アジア諸国連合（ASEAN）の風俗・習慣といった文化資源を掘り起こしている実例をシェアし、「AI＋アニメ＋文化観光」を融合させる道筋について模索した。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年8月27日
