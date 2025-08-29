中国・ブラジル外相が電話会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は28日、要請に応じてブラジルのヴィエイラ外相と電話会談を行った。新華社が伝えた。

王氏は「中国とブラジルの関係は史上最良の時期に入っている。中国はブラジルと戦略的相互信頼を強化し、揺るぎなく支持し合い、両国首脳間の重要な共通認識の実行に拍車をかけ、各分野で実務的協力を深めることを望んでいる」とした。

ヴィエイラ外相は「現在、国際貿易は大きな不確実性に直面し、多国間主義は深刻な挑戦に遭遇しており、BRICSの緊密な協調には重要な意義がある。ブラジルは中国及び関係各国と意思疎通や協調を強化し、多国間貿易体制への支持、世界貿易機関（WTO）改革の推進について議論することを望んでいる」とした。

王氏は「現在、国際情勢は複雑に変化しており、中国はブラジルと協調を強化し、BRICSと共に一国主義や覇権行為を阻止し、発展途上国の正当な権益を守り、グローバル・ガバナンス体制の改革と整備を後押しすることを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月29日