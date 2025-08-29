商務部「対外貿易企業への支援をさらに強化」

中国商務部（省）の何詠前報道官は28日に北京で行われた定例記者会見で、「今後、対外貿易企業への金融、雇用などの支援をさらに強化し、企業の生産と契約履行を保障していく」と述べた。

何報道官は、「対外貿易企業がよりよく受注を確保し、市場を開拓できるよう支援することは、一貫して対外貿易業務における重要な取り組みの一つだ。商務部はすでに打ち出した政策の実効性を確保し、対外貿易企業へのサービス保障を強化し、企業が各種のリスクや課題に対応できるよう支援していく」と語った。

何報道官はさらに、「商務部は今後、各種政策措置を持続的かつ着実に実施し、政策が対外貿易企業によりよく直接的に届くよう推進し、企業の信頼感と期待を安定させる。また、各地の優れた経験やよい実践例を速やかに整理するとともにそれを普及させ、交流と相互学習を推進する。対外貿易の新たな情勢や問題に対し、政策の研究と準備を強化する」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月29日