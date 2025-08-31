過去記事

忘れることなかれ

人民網日本語版　2025年08月31日09:18

歴史の記憶と真実は、月日が流れようとも色褪せることは無く、私たちに与える啓示は常に現実を映し出し、未来を指し示してくれる。

2025年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年の年。

私たちはレンズで海外の人々の声を記録していく。（編集TG）

「人民網日本語版」2025年8月31日

