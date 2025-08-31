忘れることなかれ
人民網日本語版 2025年08月31日09:18
歴史の記憶と真実は、月日が流れようとも色褪せることは無く、私たちに与える啓示は常に現実を映し出し、未来を指し示してくれる。
2025年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年の年。
私たちはレンズで海外の人々の声を記録していく。（編集TG）
「人民網日本語版」2025年8月31日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、第1回総合リハーサルが成功裏に終了
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事、各国記者の取材を歓迎
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、第2回総合リハーサルが成功裏に終了
- 抗日戦争勝利80周年記念行事プレスセンター記者会見、「人類運命共同体の構築は国際社会のコンセンサスに」
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事プレスセンターが報道関係者向け業務を開始
- 軍事パレードの伝えるメッセージについて外交部が説明「中国は永遠に覇権を唱えず、拡張しない」
- 習近平国家主席、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説へ
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、第3回総合リハーサルが成功裏に終了
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn