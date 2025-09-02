中国の主張！ 4大グローバル・イニシアティブ

習近平国家主席は1日の「上海協力機構プラス」会議で、初めて「グローバル・ガバナンス・イニシアティブ」を打ち出した。これにより、中国が打ち出した「グローバル・イニシアティブ」は、「グローバル発展イニシアティブ」「グローバル安全保障イニシアティブ」「グローバル文明イニシアティブ」「グローバル・ガバナンス・イニシアティブ」の「4大グローバル・イニシアティブ」となった。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月2日