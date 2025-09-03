習近平国家主席がモンゴルのフレルスフ大統領と会談
人民網日本語版 2025年09月03日09:16
習近平国家主席は9月2日午前、北京の人民大会堂で、2025年上海協力機構（SCO）サミットと中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事に出席するため中国を訪問したモンゴルのフレルスフ大統領と会談した。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年9月3日
