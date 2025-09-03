核ミサイル「東風-5C」が軍事パレードに登場

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京の天安門広場で開催された。核ミサイル第二隊列が同日午前、天安門広場を通過し、観閲を受けた。

大型ミサイル運搬車12台に搭載された液体燃料大陸間弾道核ミサイル「東風-5C」が力強く登場した。

「東風-5C」は、中国の戦略報復力を構成する重要兵器であり、その攻撃範囲は全世界をカバーする。常時警戒態勢にあり、効果的な抑止力を発揮し、戦力によって戦争を防ぎ、国際秩序を維持する。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月3日